东南亚正面临森林大火引发的严重雾霾，印度尼西亚防灾工作陷入吃紧状态。在这敏感时期，印尼反贪污委员会（KPK）展开反贪调查，逮捕涉嫌侵吞应急救灾资金的五名嫌犯，其中包括国家灾害管理局（BNPB）局长的弟弟比玛·塞蒂亚万（Bima Setyawan）。

印尼反贪会星期三（10月14日）拘留了五名嫌犯。此前一天，反贪会刚在雅加达及周边地区展开突击搜查，调查BNPB在货物和服务采购过程中存在的违规行为。

据反贪会主席塞蒂（Setyo Budiyanto）透露，调查人员正在排查BNPB官员与私营企业在应急资金拨付和使用中是否存在勾结情况。有证据显示，部分资金被某些个人滥用以谋取私利。

本次调查重点是BNPB的紧急随时准备金，用于满足灾难期间采购必需物资与服务等紧急需求。

据《雅加达邮报》报道，BNPB今年共获分配约4.62万亿印尼盾（3.3亿新元）此类资金。反贪会尚未说明涉案资金是否包含用于应对当前林火的款项。

尽管紧急采购法规允许部门因灾情紧迫直接指定供应商，但反贪会强调，此类支出仍必须严格遵守相关监管规定。