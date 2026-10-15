（吉隆坡综合讯）中国车商奇瑞已在马来西亚召回8878辆Omoda 5型休旅车，为所有受影响车辆免费检查并更换零件。不过，马国政府尚未解除这款车子的禁售令。

据《星洲日报》报道，马国奇瑞（Chery）星期四（10月15日）发文告说，为缩短车主等待时间并确保召回行动有序进行，奇瑞已锁定受影响车辆的名单，将主动联系车主，安排他们到授权服务中心更换零件。

文告说，车主也可在奇瑞马国官网输入车辆识别号码，查询车辆是否须召回。这次召回的包括C型和H型的Omoda 5休旅车。

马国社交媒体早前流传，一辆Omoda 5本月6日在柔佛州新山行驶时，后轴连同轮胎同时脱落。事件引起陆路交通局关注。

马国陆交局本月11日宣布，暂时吊销Omoda 5型汽车的车辆类型认证及新车注册，直至完成技术调查及确认安全为止。换言之，在当局宣布解禁前，Omoda 5新车不得在马国销售及注册。

奇瑞2024年3月首次在马国推出Omoda 5休旅车后，一名女子同年4月28日在社媒发文投诉，她的新车在行驶途中后车轴断裂。陆交局当时仅下令奇瑞召回这款汽车，但未发布任何暂停令。奇瑞过后召回了600辆Omoda 5休旅车。