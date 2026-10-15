印度尼西亚野火持续延烧，严重烟霾笼罩加里曼丹多个地区，导致呼吸道疾病患者激增。印尼卫生部数据显示，8月18日至10月13日期间，全国已有超过28万人出现呼吸道健康问题，实际受影响人数可能更多。

位于中加里曼丹省的帕朗卡拉亚（Palangkaraya）是这场野火危机的重灾区之一。当地天空被浓烟染成橘红色，空气污染严重，居民即使身体不适，仍得继续工作和生活。

28岁的医生伊尔万（Irvan Maulana）星期四（10月15日）在一家公共诊所接受法新社访问时说，自己也因烟霾出现呼吸困难和咳嗽症状，但病人不断上门求诊，他只能带病工作。

他说，过去一个月，到诊所求医的成年人和年长者明显增加，儿童和年长者尤其容易受到烟霾影响，出现咳嗽、流鼻涕及喉咙痛等症状。

30岁的保安员迪娅带着女儿到诊所求医。她说，女儿呼吸时会感到疼痛，而烟霾已渗入家中，令人几乎无处可避。

“实在太令人窒息了，尤其是这样的日子。烟霾连家里也进来了，根本没有可以自由呼吸的地方。”

另一名居民齐克里带着婴儿到诊所求医。他说，自己四岁的孩子也出现头痛和身体虚弱等症状，让全家忧心忡忡。

他呼吁政府除了提供粮食和基本物资，也应设立配备氧气、护士及其他必备物资的避霾庇护所，让患病儿童获得及时治疗。

印尼每逢旱季经常发生野火，但今年受强烈厄尔尼诺现象影响，干旱加剧，火势更加猛烈。专家指出，多年来的森林砍伐和农业开发导致泥炭地干涸，也使原本不易燃烧的土地更容易起火。

野火已烧毁数十万公顷土地，烟霾更飘散至新加坡、马来西亚、东帝汶及菲律宾，导致部分地区学校暂时关闭，当局也发布健康警告。

印尼政府称，已动员数万名人员灭火，但帕朗卡拉亚的空气质量仍然恶劣。

迪娅无奈地说：“我很怀念看见太阳的日子。心里总是担忧，这样的情况究竟还要持续多久？”