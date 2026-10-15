马来西亚教育部恢复空污指数200点作为停课标准后，引起民众批评政府朝令夕改而无所适从。教育部则表明，若家长担心烟霾影响孩子健康，仍可选择不送孩子上学，只需通知校方即可。

教育部长法迪娜星期四（10月15日）在脸书说，国家元首苏丹依布拉欣之前对烟霾情况表达关切后，教育部就采取更谨慎的措施保障学生健康。

她说，当局重新召集卫生部、环境局及国家灾难管理机构等相关单位商讨，并听取专业意见后，教育部决定恢复采用《国家烟霾行动计划》所制定的标准。

马国教育部多年来都以空污指数200点为停课标准。不过，马国元首苏丹依布拉欣上星期四（8日）谕令教育部，让空污指数持续处于150点至180点地区的学校停课。

教育部随即宣布，空污指数超过180点的地区，以及连续三天空污指数超过150点的地区都停课。这不但引起混淆，也引起沙巴与砂拉越不满，因为那里的学校两个多月来都是超过200点才停课。

新的停课标准实施一周来多次引发混淆后，教育部星期三（14日）宣布，恢复之前根据《国家烟霾行动计划》，全面统一全国学校的烟霾应对标准，即空污指数超过100点时，学校必须停止户外活动。指数超过200点才停课。

法迪娜也说，每个孩子的健康状况不尽相同，有些患有哮喘或呼吸系统疾病，也有些更容易受烟霾影响，因此教育部允许家长根据孩子的健康情况，自行决定是否让孩子上学。

法迪娜说：“如果家长认为烟霾情况可能影响孩子的健康，他们可以选择不送孩子上学，只需通知校方即可。”

据环境局，马国烟霾情况星期四没有改善，西马西岸各州仍是空污指数最高的重灾区。全国33个100点以上的不健康水平地区中，雪兰莪巴生的195点最高，直逼200点非常不健康水平。

雪州佐汉瑟迪亚以192点仅次于巴生，其他依序是森美兰汝来190点、柔佛巴西古当185点、森美兰芙蓉181点、以及雪州沙亚南180点。其他27个地区都低于180点。