（吉隆坡综合讯）马来西亚数码部去年2月成立数据中心工作队以来，已批准27个数据中心项目，总投资额2259亿7000万令吉（约710亿新元）。

据《星洲日报》报道，马国数码部长哥宾星星期三（10月14日）在提呈国会的书面答复中说，上述27个项目中，有16个在柔佛州，10个在雪兰莪州，以及一个在森美兰州。其中一个数据中心已投入运作，其余26个仍在建设中。

他说，这些数据中心项目预计将创造4053个工作岗位，其中包括3523个高技能职位，涵盖电机与机械工程、网络、网络安全，以及数据中心营运与维护。当局预计高达89.21%的高技能职位将由马国公民担任。

他指出，从经济溢出效应来看，数据中心的发展有望促进数码生态系统和当地供应链的增长。数据中心工作队批准的项目，也须满足至少30%的本土成分要求。

他说，投资、贸易及工业部属下的马国投资发展局，将通过每六个月提交一次的《数据中心项目执行报告》，监督相关条件的落实与合规情况。

哥宾星透露，为进一步加强技能与技术转移，马国人才机构正着手制定数据中心设施管理计划，以培训马国民众参与及掌握数据中心营运与维护相关的技能。

根据惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下研究机构BMI本月初发表的报告，马国目前有125个数据中心已投入营运，另有26个在建设中。