（马尼拉综合讯）最新民调显示，尽管面临弹劾，但菲律宾副总统莎拉仍获得多数民众信任和支持。

根据菲律宾独立民调机构“亚洲脉动”（Pulse Asia）及民调机构“社会气象站”（Social Weather Stations，简称SWS）本周各别发布的调查，莎拉分别获得55%和56%的民众信任。其中，亚洲脉动的数据显示，有54%的受访民众认可她过去一个季度的工作表现。

亚洲脉动9月17日至24日对2400名菲律宾成年人展开调查。结果显示，只有27%受访者对莎拉持不信任态度，另有19%的人未明确表态。

SWS的调查结果与亚洲脉动类似。这些数据与菲总统小马可斯的情况形成鲜明对比；小马可斯的民众信任度和支持率都落后于莎拉。

在亚洲脉动的最新民调中，近半数菲律宾人对小马可斯的表现不满意（49%），并对他缺乏信任（48%）。仅30%的人认可他的工作表现。

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SWS的调查结果大同小异，仅36%的受访者对小马可斯“非常信任”，而“不太信任”者有40%。

这是自2025年11月以来，SWS连续第四次调查显示，对小马可斯“不太信任”的菲律宾民众，多于“非常信任”他的人；小马可斯在2024年7月的信任度高达64%。

莎拉面对的弹劾案近日出现重大转折，她原本面对四项弹劾诉状，但国会参议院弹劾法庭批准检方的请求，撤销其中三项弹劾指控，因此，她目前仅面对一项拥有来源不明财富的指控。

虽然控状大幅减少，但莎拉面临的政治危机并未解除。若涉及她财富来源不明的指控成立，她须下台，且终身禁止担任公职。这意味着她将丧失在2028年竞选总统的资格。