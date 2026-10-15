（曼谷综合讯）泰国民间团体在国际货币基金与世界银行于曼谷召开年会之际，在会场附近发起大规模示威，抗议这两大国际机构偏袒富人阶层，推行的政策“重企轻民”，加剧贫富差距和人民的债务负担。

综合《民族报》和《曼谷邮报》报道，“反对世界银行与国际货币基金组织人民网络”（People’s Network Against the World Bank and IMF）的1000多名示威者，星期四（10月15日）一早聚集在泰国海关总部外的十字路口，向诗丽吉王后国家会议中心前进。世行和IMF的年会就在诗丽吉王后国家会议中心举行。

示威者不满世行和IMF推行的政策使少数富人获益，却让普通百姓背负债务及陷入贫困，且地方环境也遭到破坏。

他们指责世行和IMF实施“金融、财政、投资和发展殖民主义”，通过专家和技术官员制定的政策优先考虑大企业与外资的利益，剥夺了地方社区对自身发展和福祉的决定权，同时迫使发展中国家背负巨额债务，最终通过加税、提高油价等方式将公共债务转嫁给普通民众。

这个民间团体还发布宣言说：“我们绝不会向‘绿色殖民主义’让出任何一寸属于人民的土地。”

世行和IMF的年会本周一至星期天（12日至18日）在泰国首都曼谷举行。泰国警方星期四在示威者抵达诗丽吉王后国家会议中心前就将他们拦住，但示威者迟迟不愿离去，誓言会继续停留在有关路段，继续抗议至星期五（16日）傍晚。警方沿游行路线部署了大批警力，以维持秩序并保障安全。