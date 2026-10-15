印度尼西亚媒体报道，印尼总统普拉博沃已批准接受外国援助，以应对持续恶化的森林和土地野火。

据《罗盘报》（Kompas）报道，印尼外长阿曼纳塔星期四（10月15日）透露，普拉博沃已同意接受外国援助，“目前正进行技术层面的讨论，相关工作由国家灾害管理局（BNPB）负责。”

阿曼纳塔强调，普拉博沃高度重视森林和土地野火问题，并已发出明确指示，要求有关部门采取行动。

印尼持续数月的野火导致呼吸道疾病病例激增，危险烟霾也笼罩多个东南亚国家。过去一周，新加坡和马来西亚同样受到严重影响。

烟霾从何而来？

路透社报道，烟霾主要来自印度尼西亚各地森林和泥炭地野火产生的烟雾，尤其是婆罗洲和苏门答腊岛。这两个岛屿拥有茂密森林及大片泥炭地，在旱季尤其容易发生火灾。印尼旱季通常从4月持续至10月。

目前，这个地区也受到严重的“超级厄尔尼诺”气候现象影响，天气更加炎热干燥，导致野火迅速蔓延。

印尼上一次经历如此严重的野火是在2015年，当时同样出现强烈的厄尔尼诺现象。

野火造成多大破坏？

印尼官方有关火灾烧毁土地面积的数据，自7月以来便未更新。当时的数据显示，已有20万2000公顷土地遭林火焚毁。

不过，环保组织Auriga的数据显示，今年1月至8月，印尼已有超过63万7000公顷土地遭野火破坏。

印尼独立森林监测平台Nusantara Atlas估计，受灾面积甚至更大，接近90万公顷。

烟霾情况有多严重？

欧盟哥白尼大气监测服务机构的数据显示，过去一个月，印尼野火产生的排放量高居全球首位。过去七天，印尼野火排放量更占全球总量近一半。

印尼空气污染指数显示，婆罗洲和苏门答腊部分地区的污染指数超过1000，而指数达到300或以上已被列为危险水平。

印尼卫生部数据显示，截至10月13日，单是七个省份与野火有关的呼吸道疾病病例就激增至28万3270起，比9月9日通报的11万3336起增加逾一倍。

烟霾也迫使印尼、邻国东帝汶，以及马来西亚部分州属的许多学校停课。

此外，8月11日至10月12日期间，印尼有近2000趟航班受到烟霾影响。

印尼采取了哪些措施应对野火？

雅加达当局透露，政府已竭尽所能控制火势。

印尼已部署超过6万名人员参与灭火行动，并出动约50架飞机进行空中洒水灭火及人工增雨作业。

印尼计划增聘森林巡护员，以预防野火发生，并承诺修复泥炭地生态系统。泥炭地火灾可能在地下以较低温度持续闷烧，时间远比一般地表火灾更长。

印尼政府说，已加强打击违法企业，并限制使用焚烧方式清理农地。

警方指出，223名个人及九家公司可能因涉嫌引发森林火灾而面临法律行动。

野火和烟霾还会持续多久？

印尼当局指出，尽管政府已尽最大努力灭火，但只有当地出现持续降雨，才能真正控制火势。

印尼今年的旱季比往年提早开始，而且持续时间也更长。

当地通常在10月进入雨季，但天气预报显示，今年的降雨可能延迟至11月才开始。

印尼气象机构指出，厄尔尼诺现象的影响预计将持续至2027年第一季，不过，随着雨季到来，降雨将有助于减轻野火造成的影响。