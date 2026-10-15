（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉接获监狱局发出有关居家服刑的正式信函和标准作业程序细则，其中包括准许他居家服刑时与家人同住，引起舆论热议纳吉是否享有特权。

据《星洲日报》报道，纳吉的代表律师沙菲宜星期三（10月14日）在吉隆坡法庭大厦召开记者会说，纳吉已接获国家元首苏丹依布拉欣有条件特赦，并御准他居家服刑的正式信函及附录，阐明居家服刑的条件及执行机制，包括准许纳吉在吉隆坡大使路私邸服刑，并可与家人同住。

沙菲宜还说，监狱局告知纳吉，不得向公众及媒体透露居家服刑标准作业程序的详情，以免大众和媒体炒作，引发不必要的议论。

不过，马国团结政府主要成员希望联盟认为，当局必须公开纳吉居家服刑的具体条件，否则只会引起更多揣测和争议。

网媒“当今大马”报道，希盟主要成员民主行动党槟城州日落洞区国会议员雷尔星期四（15日）受询时说，当局不能让民众继续猜测纳吉获准或不获准做些什么。

雷尔也是执业律师。他说，公众有权就此事获得更清楚的说明。“大家都知道，此事会引起很多讨论。我们谈的是他（纳吉）获准享有居家服刑的特权。人民要知道，哪些事他可以做，哪些事不能。”

希盟另一成员国家诚信党副主席马夫兹发文告说，政府拟议中的居家服刑法案尚未生效，内政部和监狱局须说明纳吉获准居家服刑的法律依据。

马国国家元首苏丹依布拉欣9月18日批准纳吉有条件特赦，允许他以居家服刑方式服完一个马来西亚发展有限公司（1MDB）前子公司SRC国际公司案剩余刑期，直至2028年8月23日。前提是纳吉须先缴清5000万令吉（约1572万新元）罚款。

马国各界在那之后就关注纳吉居家服刑的条件，其中，有律师指出，居家服刑者不能与家人同住。

马国资深律师山苏丁纳瓦威告诉《每日新闻》，根据现行法规，获准居家服刑者仍须遵守监狱局条例，并且要像在监狱时一样单独监禁，不可与配偶或其他家属同住。

他补充说，《1995年监狱法令》授权内政部长宣布特定场所为监狱。宣布之后，有关场所就受监狱法令约束，以便发挥监狱的功能。这包括由监狱人员全天看守，囚犯也须接受检查。食物及其他设施的使用也与监狱相同。

他说：“居家服刑的唯一优势可能是建筑物空间较宽敞，但活动、规则及所提供的设施，仍须与监狱相同。”

目前，纳吉尚未交付5000万令吉罚款，因此仍在加影监狱，无法确定何时才会开始居家服刑。