知情人士透露，美国与缅甸军政府上周在东京举行秘密会谈。这是双方在一个月内的第二次会晤，表明华盛顿正在加快与缅甸将领们重新展开接触。

路透社此前报道指出，双方9月中旬在缅甸首都内比都举行的前期会谈，重点在于争取释放一名美国商人以及铲除针对美国人的诈骗园区，但这可能为包括缅甸稀土矿产在内的更广泛讨论铺平道路。

三名知情人士向路透社透露了上周会谈的消息，目前尚不清楚双方具体讨论了哪些议题。出于此次会晤的敏感性，包括一名美国官员在内的知情人士均要求匿名。

其中一名知情人士说，美国助理国务卿万斯（Michael Vance）再次率领由十多名美国官员组成的代表团参加了东京的会谈。路透社未能证实缅方代表的身份。

美国国务院未就最近的会谈回应置评请求，但表明会就涉及美国利益的问题与缅甸所有团体保持接触。缅甸军政府发言人也未回应置评请求。

在被问及作为会谈举办国所扮演的角色时，日本外务省在电邮声明中说，一直根据需要与双方保持必要的沟通，但拒绝就具体的外交交流发表评论。

知情人士此前透露，上个月万斯与缅甸总统敏昂莱在内比都的会面，为更广泛的谈判打开了突破口。而此次在东京迅速重启谈判表明，双方均渴望维持对话。

知情人士说，美方推动外交接触的一个核心重点，是寻求缅甸协助铲除从事情感诈骗及其他犯罪的跨国网络枢纽，这些诈骗已导致美国人损失数十亿美元。

此外，美国官员还就获取缅甸丰富重稀土矿藏的问题展开了讨论，不过美国官员也承认面临巨大障碍。这些矿藏大部分位于与缅甸军方交战的少数民族武装控制区，而作为缅甸稀土主要买家的中国，可能会对美国的任何介入表示反对。