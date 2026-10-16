一名马来亚大学学生代表日前在政要云集的青年峰会上，公开抨击民众为涉贪的前首相纳吉筹款是“极度愚蠢”的行为，并直白质问在场领袖对政治问责的立场。毫无惧色的发言片段在社交媒体上迅即走红，引发舆论热议，不少网民盛赞这展现了新一代马来西亚青年的担当与勇气。

据《东方日报》报道，这起事件发生于本月中旬举办的第三届“国际青年未来领袖峰会”期间。受邀出席对话会的马大学生代表乌米乌迈拉（Ummi Umairah），面对前巫青团长凯里、柔佛州务大臣翁哈菲兹及雪兰莪州务大臣阿米鲁丁等多位重磅政治人物，直接就民众筹款替纳吉缴付罚款一事表达强烈质疑。

根据社交平台TikTok及Instagram上疯传的现场视频，乌米在提问时态度坚定、言辞锋利：“我这辈子看过最愚蠢的事，就是人们竟然捐款给我们的前首相纳吉。他明明涉及轰动全球的一马公司（1MDB）贪腐案，与严重贪腐密不可分。”

她同时提及朝圣基金局过往的争议事件，要求在场政要明确表态，说明应如何落实政治问责与反腐治理。

乌米直击痛点的发问不仅让对话会现场气氛骤然升温，更在网络上掀起巨浪。无数网民留言致敬，称赞她是“马来西亚青年世代的楷模”。也有不少人说，当代社会正需要更多这样敢于向权力说真话的青年力量。