（汝来综合讯）贩毒团伙为躲避执法单位追查，把人烟稀少的坟场、荒废凉亭及非法码头当作毒品仓库和交收站。

马来西亚关税局根据情报展开调查，两个月内侦破四起利用这些隐秘地点贩毒的跨州毒品走私案，起获近1.2公吨各类毒品，估计市值高达1亿6100万令吉（约5100万新元）。

据《中国报》报道，马国关税局于9月至10月期间，在吉隆坡国际机场以及玻璃市州的玻璃市河沿岸和亚娄一带展开执法行动，起获的毒品包括冰毒、大麻、海洛因及可卡因。

马国关税局总监安兰星期四（10月15日）召开记者会说，玻州关税局执法人员上周六（10日）根据情报突击一座坟场，在堆满杂物的废弃凉亭内起获17个藏有228盒块状冰毒的箱子，总重量约460公斤，估计市值超过2300万令吉。

这些箱子印有泰文，当局正调查来源，不排除马国被跨国贩毒团伙当作中转站。

此外，槟城州关税局执法人员10月1日前往玻州玻璃市河沿岸展开突击行动，在一个非法码头发现两个大麻袋，里头装有压缩成块的大麻，重约33公斤，市值将近10万令吉。

另有两起毒品走私案是于9月26日在吉隆坡国际机场货运区破获。其中一起申报运送的货物为空气压缩机，但机器内暗藏多包总重量达161公斤的海洛因和246公斤的可卡因。

执法人员当场逮捕两名年龄分别为27岁和47岁的马国男子。初步调查显示，这批市值超过1亿2380万令吉的毒品原定运往孟加拉。

执法人员同日还在机场货运区发现12个藏有285包疑似冰毒的箱子，重约293公斤，市值超过1460万令吉。这些毒品原定运往澳大利亚。

调查显示，这四起毒品走私案涉及不同的贩毒团伙。安兰说，当局会继续加强执法，防止马国沦为毒品走私中转站。