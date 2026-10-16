星期五（10月16日）公布的一项民调显示，印度尼西亚总统普拉博沃的支持率降至44.5%。民众的不满主要源于经济状况以及政府推行的几项重要计划。

路透社报道，根据“赛福尔·穆贾尼研究与咨询公司”（SMRC）的调查，普拉博沃的支持率自去年年底以来持续下滑：今年7月份为51.1%，3月份为66.4%，去年11月份则高达81.2%。

这次民调共有1213名受访者参与，于10月1日至10日进行。

SMRC执行董事德尼说，普拉博沃支持率下降的原因包括民众对经济和政治状况、执法情况，以及他的旗舰项目免费膳食计划和乡村合作社执行不力的不满。

民调显示，50.8%的受访者认为当前经济状况糟糕，43.1%的受访者认为经济状况较去年有所恶化。

德尼指出，受访者提及最多的问题是主粮价格高昂，其次是贪腐和贫困。

约62%的受访者对免费膳食计划表示不满，71.4%的受访者则对乡村合作社能否成功持怀疑态度。

德尼说：“这些计划非但没有提升普拉博沃在公众中的声望，反而让他更不受待见。这真是一个悖论。”

免费膳食计划近期频频受挫，不仅发生波及超过5万人的食物中毒事件，还面临贪腐指控和治理不善的质疑。