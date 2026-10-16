马来西亚首相安华接待缅甸总统敏昂莱，并承诺协助缅甸重新融入亚细安，引发外界关注。学者认为，随着一些东南亚国家直接与缅甸接触，如何避免双边关系正常化削弱亚细安推动五点共识的集体努力，将是新加坡明年担任轮值主席国的一大挑战。

敏昂莱10月7日抵达马国展开为期两天的正式访问，双方讨论了包括遣返罗兴亚人在内的课题。安华随后承诺，将尽一切努力协助缅甸重新融入亚细安。

敏昂莱到访引发马国人权组织及一些政治人物的反对。马国前国会议员查尔斯批评，安华高规格接待敏昂莱，形同葬送亚细安五点共识。

马国拉曼大学助理教授刘惟诚接受《联合早报》访问时分析，马国过去对缅甸问题立场强硬，如今态度似乎有所松动。“缅甸军政府可能将此行视为马来西亚间接承认其政权。”

事实上，马国2025年担任亚细安轮值主席国期间，也曾与缅甸接触。安华去年4月17日到泰国曼谷访问，经泰国前首相达信牵线与敏昂莱会面，商讨推动缅甸恢复常态等问题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心主任林薇伶认为，安华此次接待敏昂莱，主要是为了处理难民遣返等实际问题。“与其说是放弃五点共识，不如说是务实调整策略，在维持现有框架的同时，更直接地与缅甸政府接触。”

缅甸军方2021年发动政变，推翻民选政府，引发抗议与武装冲突。亚细安随后提出五点共识，寻求推动对话、停止暴力及提供人道援助。不过，由于五点共识进展有限，亚细安自2021年底起不再邀请缅甸军政府政治代表出席峰会。

尽管安华如今愿意提供协助，但亚细安向来通过共识作决策，缅甸能否恢复参与区域事务仍是未知数。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院马国项目协调员陈惠珍受访时指出，安华仍须争取其他立场谨慎的成员国支持，而安华是否愿意动用外交影响力推动此事，也有待观察。

敏昂莱今年4月出任缅甸总统后，积极拓展区域外交空间，先后访问了老挝、泰国、越南、柬埔寨及马国。

林薇伶提醒，若缅甸仅凭与更多亚细安成员国接触，就能全面参与亚细安事务，五点共识恐怕将形同虚设。

她认为，亚细安应明确界定缅甸要取得哪些具体进展才算达标，并以此作为决定是否调整缅甸参与亚细安事务的依据。

学者：新加坡须维持亚细安共同立场

菲律宾今年担任亚细安轮值主席国期间，提议对缅甸问题采取新策略。菲律宾总统小马可斯本月初接受《海峡时报》专访时坦言，五点共识方向正确，但未能奏效。

新加坡明年将接任轮值主席国，如何在成员国立场不一的情况下维持内部团结，将是一大挑战。

陈惠珍指出，缅甸问题长期悬而未决，不仅分散亚细安的注意力，也加深了成员国的分歧。若亚细安有意调整对缅甸的立场，应由与缅甸关系密切的伙伴向军政府施压，促使缅甸改善国内安全局势。

林薇伶则认为，新加坡应继续以五点共识作为处理缅甸危机的主要依据，同时容许成员国在双边往来上保有一定弹性。“挑战在于如何避免双边关系正常化，最终取代亚细安在落实五点共识方面的集体努力。”