印度尼西亚多地爆发抗议活动，民众对政府应对大规模森林和土地火灾的方式日益不满。示威者要求政府加大灭火力度、严惩引发火灾的企业，并加强对受灾社区的保护。

《海峡时报》报道，据当地媒体报道，在邦卡兰布（Pangkalan Bun），来自15个村庄的代表和志愿消防团体聚集在一个交通环岛发表演说，要求政府将火灾列为国家级灾害，并派遣直升机向地面救援人员无法抵达的火场投水灭火。

示威者选择在林业部长拉贾到访期间举行集会，并要求政府为受灾社区提供更好的医疗服务、清洁水源和空气净化器。

一名村长尤素夫说，居民数月来一直饱受火灾困扰，学校教学、生计和道路通行均受到影响。

据当地新闻网站Detikcom报道，他说：“人们的生计受到影响，学校被迫关闭，志愿者日夜不停地工作。我们只是希望政府承认我们的处境，并听见我们的诉求。”

另一名村长阿尔凡说：“我们热爱这个国家，也不希望发生暴力。我们只是希望国家能够站在我们这边。”

在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚，学生和当地社区团体成员在省长办公室外集会，要求政府提高灭火资金的使用透明度，并加大力度惩处非法纵火的企业。

尽管受灾社区一再呼吁政府将此次火灾定性为“国家级灾难”，但雅加达方面并未采纳这一建议。

中加里曼丹一个当地社区团体的代表科内利斯质疑，政府在认定地震、海啸等突发灾害时采用的标准，是否也应适用于森林火灾，因为林火对健康的影响可能需要一段时间才会显现。

据安塔拉通讯社报道，他说：“森林和土地火灾发生时，烟霾可能不会立即致人死亡，但吸入烟霾的人之后会患上疾病。”

本月早些时候，苏门答腊也发生了抗议活动。学生和居民当时要求政府加大应对火灾的力度。

新任国家灾害管理局局长克里斯托梅星期四（10月15日）说，政府将评估这场火灾是否达到宣布国家级灾害的标准，但强调当前首要任务是采取有效应对措施。

他在获任后告诉记者：“我们将评估这场灾害应被归类为国家级还是地区级灾害。”

“但关键在于如何应对，以及我们能多快采取行动。我们不能最后只是宣布发生重大灾害，却没有采取任何应对措施。我们必须首先做好这方面的工作。”