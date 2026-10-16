（吉隆坡综合讯）人工智能（AI）热潮持续提振出口，加上国内需求保持韧性，马来西亚今年第三季经济增长虽然有所放缓，但表现依然优于市场普遍预期。

马国统计局星期五（10月16日）发布的第三季经济增长初步数据显示，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%。虽然增速低于首季的5.4%及第二季的6%，但优于市场普遍预期的5.1%。

高于预期的数据凸显马国经济的韧性。强劲的国内消费及对人工智能（AI）相关电子产品的需求，帮助高度依赖贸易的马国抵御了外部冲击，尤其是中东冲突等局势带来的干扰。

马国统计局在声明中说，第三季经济增长受到大部分经济领域的良好表现支撑，只有矿业和采石业同比萎缩4.9%。

据《南洋商报》报道，服务业继续扮演经济最大支柱，第三季同比增长5.4%，低于第二季的5.9%，主要受到批发与零售贸易、信息与通讯，以及金融和保险次领域带动。

尽管增速放缓，但服务业占经济总产出接近60%，仍是支撑整体经济增长的重要推动力。

制造业表现亮眼 支撑首三季超越去年同期

制造业表现进一步增强，增长率从次季的7.3%升至7.5%，是马国五大主要经济领域中表现最突出的行业，推动马国今年首九个月的经济表现超越去年同期。

马国统计局指出，制造业主要得到电气、电子及光学产品，以及石油、化学品、橡胶和塑料产品等出口导向型产业的强劲支撑。

此外，建筑业在第三季增长6%，略低于第二季的6.5%，主要由非住宅建筑项目及专业建筑活动尤其是数据中心建设工程支撑。

农业则在第二季萎缩3.7%后迎来反弹，第三季受到棕榈油和畜牧业次领域带动而扩张1.3%。

央行：即便AI热潮放缓 经济仍具缓冲能力

另据彭博社报道，马国国家银行（即中央银行）总裁阿都拉昔本周较早前说，央行预计马国今年经济增长率约为5%，并指得益于多元化的增长来源，即便AI热潮放缓，马国经济也能保持一定的缓冲能力。

马国政府则预计，持续强劲的内需和投资活动可支撑经济在2027年实现4.2%至5.2%的增长。

马国央行将于11月18日公布第三季GDP正式数据。