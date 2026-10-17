消息：美缅官员在日本东京再次会晤
知情人士称，美国国务院负责情报与研究事务的助理国务卿万斯上周再次率团与缅甸官员会谈，美方代表团包括十多名官员，但缅方代表身份及具体会谈内容不详。 （路透社）
知情人士透露，美国与缅甸军方支持的政府上周在日本举行会谈。这是双方一个月内的第二次会晤，显示华盛顿正加强与缅甸军方的重新接触。
路透社星期六（10月17日）引述三名知情人士独家报道称，美缅官员上周在东京会晤，但尚不清楚双方具体讨论什么内容。
路透社此前报道，美缅官员上次会谈是在9月中旬，地点在缅甸首都内比都。双方当时重点讨论一名美国商人获释事宜，并取缔针对美国人的诈骗窝点。这些接触也可能为更广泛的讨论做铺垫，包括涉及缅甸稀土矿藏的议题。
上述其中一名知情人士称，美国国务院负责情报与研究事务的助理国务卿万斯（Michael Vance）再次主导此次东京会谈；共有十多名美国官员参与会议。
路透社未能确认缅甸方面的代表身份。
不过，一名美国官员对“万斯主导美国对缅政策”的说法提出异议，强调“美国国务院与其他机构协同合作，指派多位官员负责主导针对缅甸的政策”。
自缅甸军方2021年发动政变以来，美国一直对它采取排斥态度。特朗普政府则说，针对涉及美国利益的问题，美方与缅甸境内的各方团体均保持接触。
日本外交部回应关于日方在促成东京会谈中所扮演的角色时说，日方一直与美缅双方保持“必要的沟通”，但拒绝就具体外交往来置评。