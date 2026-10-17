知情人士透露，美国与缅甸军方支持的政府上周在日本举行会谈。这是双方一个月内的第二次会晤，显示华盛顿正加强与缅甸军方的重新接触。

路透社星期六（10月17日）引述三名知情人士独家报道称，美缅官员上周在东京会晤，但尚不清楚双方具体讨论什么内容。

路透社此前报道，美缅官员上次会谈是在9月中旬，地点在缅甸首都内比都。双方当时重点讨论一名美国商人获释事宜，并取缔针对美国人的诈骗窝点。这些接触也可能为更广泛的讨论做铺垫，包括涉及缅甸稀土矿藏的议题。

上述其中一名知情人士称，美国国务院负责情报与研究事务的助理国务卿万斯（Michael Vance）再次主导此次东京会谈；共有十多名美国官员参与会议。

路透社未能确认缅甸方面的代表身份。

不过，一名美国官员对“万斯主导美国对缅政策”的说法提出异议，强调“美国国务院与其他机构协同合作，指派多位官员负责主导针对缅甸的政策”。

自缅甸军方2021年发动政变以来，美国一直对它采取排斥态度。特朗普政府则说，针对涉及美国利益的问题，美方与缅甸境内的各方团体均保持接触。

日本外交部回应关于日方在促成东京会谈中所扮演的角色时说，日方一直与美缅双方保持“必要的沟通”，但拒绝就具体外交往来置评。