（八打灵再也综合讯）马来西亚雪兰莪州宗教局日前拘捕一名涉嫌幽会的前部长，引起马国政坛与社会热议。天然资源及环境永续部前部长聂纳兹米星期六（10月17日）承认自己就是被捕者，但强调没有与涉事女子幽会。

马国多家媒体星期五（16日）报道，一名曾出任联邦部长的44岁政治领袖星期四（15日）涉嫌在八打灵再也一个公寓单位与人幽会，遭雪州宗教局官员逮个正着。宗教局随后证实拘捕一对男女。

他发声明否认与涉事女子有不当行为，并称两人当时在查看某个合作项目的资料。

他解释，事发前他与数名同事原本在吉隆坡十五碑的工作室讨论一个合作项目，之后为查看相关资料而转往八打灵再也。他承认，雪州宗教局官员上门检查时，现场确实只有他与一名女子，但强调两人没有任何不当行为。

聂纳兹米也是人民公正党前副主席，目前是同心党发言人。他在声明中坦言，出现这种容易引发猜疑的局面是他“错误判断”所致，并为此向妻子、家人、党员和支持者道歉。他也表明会配合当局的调查和面对法律后果。

根据雪州回教刑事法，幽会罪是指未婚或没有合法婚姻关系的男女，在隐蔽场所独处，或处于容易引起他人猜疑的情境。若被控罪成，可被判罚款不超过3000令吉（约940新元），或监禁不超过两年，或两者兼施的刑罚。