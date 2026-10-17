受9月26日至30日强降雨及洪灾影响而导致航班延误、取消或行李延误的乘客，即日起可向泰国国际航空申请赔偿。

《曼谷邮报》报道，泰航董事会星期六（10月17日）批准了针对上述三类受影响乘客的赔偿方案。

泰航在声明中说，赔偿将根据适用法律与法规，视每起个案的具体情况及实际损失进行评估。声明也承诺，对于提交赔偿申请的乘客，泰航将加快审核流程，并尽快与他们联系，告知审核结果。

受航班延误或取消影响的乘客，可通过泰航专门建立的“航班延误与中断申请网站”（Request Flight Disruption website），或前往泰航总部客户服务中心，提交赔偿申请并索取用于保险理赔的证明文件。

自9月25日晚起，暴雨席卷曼谷及周边地区，随后引发的严重洪灾，导致约200名泰航员工因交通阻断而无法返岗，严重影响航班运作。尽管军方随后调派了数百名人员协助营运，但由于缺乏受过专业训练的行李搬运人员，服务受阻的情况依然持续。

在危机最严重的时期，素万那普机场一度积压了2万5000件滞留行李，超过200趟航班被迫取消，给泰航乃至泰国的国际形象造成了沉重打击。

由于启动应急程序迟缓，且未能及时调配后备人员，泰航董事会已在10月2日解除了首席执行官猜·恩希里（Chai Eamsiri）的职务，并启动内部调查。