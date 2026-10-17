（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正式批准雪兰莪州巴生港第三码头项目凯利岛发展计划，重点打造马国海事港口城及凯利岛港口经济特区，进一步巩固雪州及马国的区域海事枢纽地位，并带动港口物流业发展。

据《南洋商报》报道，马国房屋及地方政府部部长倪可敏星期六（10月17日）发声明说，由首相兼财政部长安华主持、房地部主导的跨部门国家实体规划理事会在本周召开的会议上批准这项发展计划。

他说，凯利岛（Pulau Carey）发展计划预计可在2045年为马国创造多达11万5000个就业机会，并为国家经济贡献至少47亿令吉（约15亿新元）。

他说，这项重大决策将为马国经济发展注入新动力。“随着凯利岛港口计划的开展，政府的目标是进一步提升全国港口的吞吐能力、运营效率和竞争力，巩固马来西亚作为全球领先海运枢纽的地位。”

他补充说，根据国际航运权威刊物《劳氏日报》最新发布的全球百大港口排名，巴生港已超越香港，跻身全球十大繁忙集装箱港口行列，排名第10。

凯利岛位于雪州瓜拉冷岳县。据规划介绍，凯利岛发展计划占地约1012公顷，可新增处理4200万个标准箱，普通货物吞吐量可达3800万公吨。这将进一步扩大马国港口规模，提升物流效率，吸引更多国际航运及物流企业进驻，创造更多投资与就业机会。

凯利岛连接巴生河流域南部大道、凯利岛路、卢穆岛大道、英达岛大道及沙亚南大道，有利于衔接港口、物流中心及周边经济区。

倪可敏强调，港口发展不仅要扩大规模，也须做好交通、土地用途及基础设施规划，确保发展有序进行，同时兼顾当地环境与人民需求。

马国交通部长陆兆福今年6月说，只要土地问题解决，巴生港第三码头项目最早可在今年内动工。