（吉隆坡综合讯）马来西亚副首相阿末扎希本周访华期间，向中国提议重启马中引渡条约谈判，以共同打击网络诈骗、打工骗局等跨国犯罪活动。

据《星洲日报》报道，阿末扎希是在与中国国务委员、公安部部长王小洪会晤时，提议重启2018年曾初步讨论、后被搁置的引渡条约谈判。两人就此达成共识，目标是在近期正式启动协商，以有效遏制及打击跨国犯罪团伙的运作。

两人也同意加强情报共享及执法机构能力，并扩大打击跨国犯罪的联合行动。除了电信和网络诈骗，两国也将合作打击毒品走私等其他犯罪活动。

阿末扎希星期一（10月12日）起对中国展开为期五天的工作访问。他星期五（16日）在行程结束后发声明总结此行收获。

他说，这次访华不仅延续了马中两国高层领袖互访的强劲势头，进一步巩固两国全面战略伙伴关系，更在安全、经贸、外交、核能及职教等领域达成六项成果。

其中，在国防与安全方面，阿末扎希与王小洪会晤时讨论了日益猖獗的跨国犯罪问题。除了将重启马中引渡条约谈判，双方也同意通过联合国与亚细安等平台加强情报共享、展开联合行动、合作调查与交换证据等，以打击包括网络打工骗局在内的跨境犯罪活动。

安华下月赴华出席APEC会议 拟签马中安全备忘录

两国也计划在马国首相安华11月赴深圳出席亚太经济合作组织（APEC）会议时，签署马中双边安全领域的谅解备忘录。

在经贸与战略投资方面，双方同意更新投资保证协定，为稀土元素、人工智能（AI）、半导体、核能及主权AI云端等战略领域的高价值资本流入提供制度保障。

马中两国也同意扩大经济合作版图，通过亚细安—中国—海湾国家合作委员会三方平台，推动在贸易、投资及石油与天然气能源领域中，更广泛使用人民币结算。

阿末扎希：致力构建高水平马中战略命运共同体

至于国际外交与互访，中国力挺马国加入金砖国家，马国也支持中国申办《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性协定》秘书处。

阿末扎希强调，此次访华已达致预期目标，马国将继续致力于构建高水平的马中战略命运共同体，确保各项承诺落地生根，为两国人民带来更繁荣与安定的未来。

阿末扎希此行除了与王小洪会晤，也在北京会见了中国国务院副总理丁薛祥，并前往天津出席世界职业技术教育发展大会。