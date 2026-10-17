马来西亚森美兰州芙蓉一所中学惊爆人工智能（AI）合成不雅照风波，逾300名13岁至17岁的女学生照片疑遭盗用制成不雅照散播，甚至出售。

《中国报》报道，一名中五生涉嫌利用AI技术，将同校约300名女学生的照片合成不雅照并上传社交媒体，疑通过社媒在男同学之间展示、散播和出售，令家长震怒。

事件曝光后，受害学生家长要求校方严正处理，但校方的应对令他们不满。两名受害女生家长因此委任执业律师吴健南，要求校方、警方及森州教育局全面彻查，揪出涉案者并保障学生权益。

吴健南星期六（10月17日）陪同两名受害女生家长，连同超过20名怀疑自己女儿也是受害者的家长一起召开记者会，揭发这起校园丑闻。

吴健南说，事件始于今年8月12日，涉事学校一名中二男生在学校祈祷室内捡到一台没有设置密码的手机，发现手机内存有多名女学生被移花接木的裸照。这名男生随后将部分照片通过Instagram转发给同校就读中五的姐姐，事件因此曝光。

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这名男生在8月18日把手机放回原位，随后手机被他人交到训导主任及副校长处。手机主人证实为校内一名中五男生，他随后删除了手机内保存的裸照，但部分照片已被两名目击学生及受害学生家长保存作为证据。

吴健南说，其中两名受害女生向家长揭发此事，家长于8月20日向警方投报，同时也向学校董事部、家长与教师协会、森州教育局等有关方面投诉。

据他说，警方当时因缺乏直接及确凿的刑事证据，建议把案件转交教育局跟进。校方后于9月15日与涉事学生家长、学校董事及家教协会举行会议，承认受影响的女学生超过300人，相关不雅照片则超过200张。

吴健南认为，若上述数据属实，事件已涉及大量未成年女学生的肖像、隐私及身心安全，不能仅以个别学生的恶作剧看待。

他说，校方据称仅对涉事学生处以停学一周的处分，家长对此感到不满。

“受害者都是未成年女学生，除了隐私及尊严可能受到侵犯，也可能因此遭同学议论、嘲笑或骚扰，进而承受持续的心理压力。因此，家长要求警方调查事件是否涉及违法制作、持有或传播不雅影像，并追查相关行为是否触犯法律。”

另据《南洋商报》报道，部分家长透露，校方在事件曝光后，疑曾要求或警告知情学生保密，并涉嫌要求两名未成年目击者签署保密承诺书。

家长认为，若上述情况属实，相关做法有必要接受独立调查，以厘清知情学生是否曾受到不当施压，以及校方的处理方法是否充分顾及学生的权益。

他们也质疑，校方是否及时通知所有受影响学生的家长，让家长尽早了解情况，并为孩子安排适当的支援及辅导。

他们强调，学校有责任保障学生的安全与福祉，任何涉及知情学生受到不当对待的指控，都应获得严肃检视，不能仅通过校内程序处理了事。