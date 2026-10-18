越南宣布与四个欧洲国家签署自由贸易协定，包括与挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登。

路透社报道，越南贸易部星期天（10月18日）说，自由贸易协定在河内与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国签署，取消或降低工业品、鱼类和农产品等进口关税。

越南主要向EFTA市场出口海产品、鞋类、纺织品、机械设备、电子产品及零部件，并进口工业机械设备、化学品、药品和生产原材料。

另据法新社报道，越南政府发声明说，该协定表明各方决心在全球经济持续波动的情况下，加强以规则为基础的贸易体系。

越南政府也说，该协定有望帮助越南实现进出口市场多元化，并更深入地融入全球价值链。

越南贸易部称，越南与EFTA成员国之间的双边贸易额年均达20亿美元（约25亿6400万新元）。

挪威政府也发声明说，协定生效后，挪威对越南出口商品中约有一半将免征关税；七年内，享有零关税待遇的商品比例将超过98%。

由于美国关税政策引发全球贸易紧张，越南与EFTA长期停滞的自由贸易谈判于去年重启，并于今年7月结束。