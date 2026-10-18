印尼林火产生的有毒烟霾，正推动区域各地对氧气瓶和空气净化器的需求激增。为了确保这些设备能持续提供救命的洁净空气，厂商正全力赶工。

法新社报道，持续数月的烟霾笼罩东南亚部分地区，导致学校停课，且呼吸道不适病例增加。目前，各地家庭纷纷抢购设备，希望保持室内空气清洁。

位于马来西亚吉隆坡郊外的医疗设备公司AA Alive，员工正全力赶工，供应氧气瓶。公司负责人说，销售额大幅攀升。

AA Alive销售团队成员拉菲娜（Rafina Firdaus）说，烟霾使得销售额增加了35%。

这家公司为病患供应氧气瓶和制氧机。氧气瓶在持续使用的情况下，可供氧约三小时；制氧机则可连续使用约24小时。

现年69岁的诺尔（Md Noor Bin Bujang）住院超过一个月，并于星期四（15日）傍晚首次获得一台制氧机。

他说，如果没有这些供氧设备，他就会呼吸困难，尤其是在烟霾笼罩的时候。

26岁的AA Alive技术员穆巴萨尔（Mubassar Khan）说，制氧机的过滤器通常需要在使用1000小时后更换，但烟霾中的污染物使过滤器的使用寿命缩短了一半。

AA Alive目前每天约交付40台出租的制氧机。菲尔道斯说，公司能够应付烟霾带来的额外需求，是因为“我们每年都经历这种情况”。

法新社记者在上述公司的陈列室和仓库看到，近60台制氧机和约20个氧气瓶正等待维修或更换。

与此同时，空气净化器零售商也指出，自8月烟霾期间空气质量开始恶化以来，相关产品的销量便不断攀升。

大型电器和家具零售商阁室（COURTS）在声明中说，今年9月28日至10月12日，空气净化器的销售量比去年同期激增600%。

Courts发言人说，消费者越来越关注室内空气质量，并积极寻找解决方案，以维持更健康、舒适的居家环境。

总部位于新加坡的零售商丰城（Gain City）也说，公司对空气净化器的需求“显著增加”。

公司说：“近几周需求开始回升，10月9日起尤其出现急剧增长。此后，销量已增至8月烟霾季开始时的九倍。”