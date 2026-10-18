（马六甲综合讯）马来西亚第16届马六甲州选举10月31日提名，原执政的国民阵线将在下周宣布候选人，希望联盟则会率先于本周末由首相及希盟主席安华宣布候选人。

据《星洲日报》报道，甲州看守首席部长阿都拉勿夫星期六（10月17日）晚间，在冬牙峇株国会选区主持国阵竞选机制推介礼后告诉记者，国阵下周三（28日）将宣布候选人，以及此次州选的合作对象。

他重申，国阵这次将竞选甲州议会28个议席中的21席，其余七席则让合作的阵营参选。

另据《东方日报》报道，巫统选举战情室主任阿末马斯兰说，巫统领导的国阵相信能在这次甲州选举中大胜，但国阵不会自满和轻敌。

阿末马斯兰也是柔佛州笨珍区国会议员。他星期天（18日）出席选区活动时告诉记者，巫统与国阵的竞选机制必须对敌对阵营塑造巫统负面形象的手段保持警惕，尤其严防年轻选民受到影响。

希盟方面，主要成员人民公正党的副主席拉玛南星期六在甲州出席活动后说，公正党的候选人名单已完成99%，目前正等党主席安华拍板，预计会在来临星期六（24日）公布。

安华的政治秘书阿兹曼阿比丁此前透露，希盟会在这个星期天公布候选人名单，但公正党总秘书傅芝雅上个星期五（16日）说，公正党及所有希盟成员党的甲州选举候选人名单，将统一由安华在10月24日公布。

甲州选举定于10月31日提名，11月14日投票。甲州议会共有28席；在2021年11月举行的第15届州选中，国阵横扫21席，希盟赢得五席，国民联盟两席。