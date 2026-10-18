马国计划加强国际商业及海事纠纷司法管辖权
马来西亚巴生港附近的马六甲海峡星期四（10月15日）烟霾弥漫。马国希望加强在马六甲海峡与南中国海国际商业及海事纠纷方面的司法管辖权。 （路透社）
（吉隆坡综合讯）马来西亚政府说，吉隆坡高庭今年3月成立国际商业与海事组法庭后，当局希望继续加强马国在马六甲海峡及南中国海，涉及国际商业及海事纠纷的司法管辖权。
据《星洲日报》报道，马国联邦法院首席大法官旺阿末法立星期六（10月17日）在吉隆坡亚洲国际仲裁中心举行的首届2026年国际商业与海事组会议上发表主题演说时指出，马国位于全球高度繁忙航道之一的马六甲海峡与南中国海之间，地理位置优越。马国计划把这种地理优势转化为司法管辖优势，确保这两处海域的国际商业及海事纠纷，能在吉隆坡由了解商业及海事背景的法官审理和解决。
他说，马国长期设有专门的海事法庭，吉隆坡高庭今年3月2日更设立国际商业与海事组法庭，专门处理这类案件。这将提升投资者对吉隆坡作为区域商业及纠纷解决中心的信心。
他说：“海事纠纷本质上具有国际性质，往往涉及在一个国家注册的船舶，由另一个国家的公司拥有，再由第三个国家的银行提供融资，同时运载多个司法管辖区当事方的货物。”
他指出，海事纠纷的国际性质通常也涉及船舶扣押、租船合约纠纷、货物索赔、海事担保及仲裁。经由特定航道运输的贸易，也会引发涉及货物、租船合约、融资、保险、能源及基础设施的纠纷。
他补充说，涉及船舶、货物及多个司法管辖区当事方的纠纷，都是必须迅速处理的紧急事项。
旺阿末法立解释说，这是因为在申请扣押或释放船只，以及提供担保等紧急海事案件中，即使延误数天，都可能造成严重的商业后果。