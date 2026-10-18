（吉隆坡综合讯）马来西亚政府说，吉隆坡高庭今年3月成立国际商业与海事组法庭后，当局希望继续加强马国在马六甲海峡及南中国海，涉及国际商业及海事纠纷的司法管辖权。

据《星洲日报》报道，马国联邦法院首席大法官旺阿末法立星期六（10月17日）在吉隆坡亚洲国际仲裁中心举行的首届2026年国际商业与海事组会议上发表主题演说时指出，马国位于全球高度繁忙航道之一的马六甲海峡与南中国海之间，地理位置优越。马国计划把这种地理优势转化为司法管辖优势，确保这两处海域的国际商业及海事纠纷，能在吉隆坡由了解商业及海事背景的法官审理和解决。

他说，马国长期设有专门的海事法庭，吉隆坡高庭今年3月2日更设立国际商业与海事组法庭，专门处理这类案件。这将提升投资者对吉隆坡作为区域商业及纠纷解决中心的信心。

他说：“海事纠纷本质上具有国际性质，往往涉及在一个国家注册的船舶，由另一个国家的公司拥有，再由第三个国家的银行提供融资，同时运载多个司法管辖区当事方的货物。”

他指出，海事纠纷的国际性质通常也涉及船舶扣押、租船合约纠纷、货物索赔、海事担保及仲裁。经由特定航道运输的贸易，也会引发涉及货物、租船合约、融资、保险、能源及基础设施的纠纷。

他补充说，涉及船舶、货物及多个司法管辖区当事方的纠纷，都是必须迅速处理的紧急事项。

旺阿末法立解释说，这是因为在申请扣押或释放船只，以及提供担保等紧急海事案件中，即使延误数天，都可能造成严重的商业后果。