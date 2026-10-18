马来西亚政府说，由于目前没有居家服刑相关条例，因此前首相纳吉获得特赦及居家服刑后，当局就开始研拟制定居家服刑实施条例与条件等细则。相关条例已经大致完成。

据《星洲日报》报道，内政部长赛夫丁星期天（10月18日）在登嘉楼勿述出席活动后告诉记者，内政部属下监狱局目前已进入制定居家服刑实施条例及条件的最后阶段。这是为了配合纳吉获准以居家服刑方式服完剩余刑期。

他指出，监狱局接获联邦特赦局秘书处发出的信函，并提醒监狱局可制定居家服刑相关条件后，监狱局就着手拟定一套完整的实施条例。

赛夫丁承认：“马国从未实施过居家服刑，但如今突然出现这项安排。监狱局已进入制定相关条例的最后阶段，并努力完成这项工作。”

赛夫丁透露，纳吉尚未缴清5000万令吉（约1572万新元）罚款，因此仍被关押在加影监狱。

马国国家元首苏丹依布拉欣9月18日批准纳吉有条件特赦，允许他以居家服刑方式服完一个马来西亚发展有限公司（1MDB）前子公司SRC国际公司案剩余刑期，直至2028年8月23日。前提是纳吉须先缴清5000万令吉罚款。

马国各界在那之后就关注纳吉居家服刑的条件。有律师指出，居家服刑者不能与家人同住。根据现行法规，获准居家服刑者仍须遵守监狱局条例，并且要像在监狱时一样单独监禁，不可与配偶或其他家属同住。

律师强调，凡是监狱服刑时不能做的事，居家服刑期间都不能做，除非得到监狱局总监特别批准。

不过，纳吉的代表律师沙菲宜星期三（14日）在吉隆坡法庭大厦召开记者会说，纳吉接获监狱局发出有关居家服刑的正式信函和标准作业程序细则，其中包括准许他居家服刑时与家人同住，引起舆论热议纳吉是否享有特权。

沙菲宜说，监狱局告知纳吉，不得向公众及媒体透露居家服刑标准作业程序的详情，以免大众和媒体炒作，引发不必要的议论。

马国团结政府主要成员希望联盟认为，当局必须公开纳吉居家服刑的具体条件，否则只会引起更多揣测和争议。

希盟主要成员民主行动党槟城州日落洞区国会议员雷尔星期四（15日）说，当局不能让民众继续猜测纳吉获准或不获准做些什么。