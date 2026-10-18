（金边综合讯）柬埔寨与土耳其签署军事合作框架协议，加强两国军事及国防领域合作。柬埔寨据称也表现出有意采购土耳其国防装备的兴趣。

综合《高棉时报》及《柬中时报》报道，签署仪式于上星期五（10月16日），柬埔寨首相洪马内访问土耳其期间举行。洪马内当天与土耳其总统埃尔多安举行双边会谈后，共同见证协议签署。

根据协议，柬土两国将进一步深化军事及国防领域合作，推动两国防务关系发展。

埃尔多安在联合记者会上说，土耳其与柬埔寨近年来关系发展迅速，土方高度重视与柬埔寨的合作，并视柬埔寨为土耳其在东南亚的重要合作伙伴。

他也欢迎柬埔寨对土耳其国防装备表现出兴趣，认为两国在国防领域仍有进一步深化合作的空间。

洪马内则形容，此次访问标志着柬土两国60多年来的友好关系开启新篇章。双方签署的军事合作框架协议，是加强两国在政治、国防和安全领域联系的重要里程碑。

不过，柬埔寨首相助理部长泰恩星期天（18日）澄清说，这份军事合作框架协议旨在为双方在人员培训、经验交流及能力建设方面的合作提供法律依据，而非涉及武器采购。

除军事及国防合作，两国领导人还就贸易、投资、能源、教育及文化等领域的合作交换意见。双方重申，将继续推动实现双边贸易额达到10亿美元（约13亿新元）的目标。

埃尔多安与洪马内会谈时也谈到柬埔寨与泰国的边境争端。埃尔多安重申，土耳其支持通过对话、根据国际法和平解决问题。

洪马内10月11日率高级代表团，先后对阿塞拜疆、土耳其和哈萨克斯坦展开为期六天的正式及工作访问，旨在深化与中亚及欧亚三国的关系与务实合作。