随着烟霾天气笼罩马来西亚，当地兽医近期接诊的宠物呼吸道疾病病例显着增加，受影响宠物出现流眼泪和呼吸困难等不同程度的症状。

综合马国《星报》和亚洲新闻网报道，连锁兽医诊所总监穆罕默德（Muhammad Naim Md Kasim）透露，自9月中旬烟霾开始弥散以来，公司分布在彭亨州关丹及巴生谷的多家诊所，接收到的宠物猫呼吸道病例增加约10%至15%。

他分享，近期在患病宠物身上观察到的常见症状包括流眼泪、呼吸困难和咳嗽。

不过他也强调，不能直接将病例增加全部归咎于烟霾，因为宠物本身可能患有潜在疾病。“但在某些情况下，烟霾确实可能加重既有病情，导致它们的健康恶化。”

雪兰莪州龙溪（Dengkil）一家兽医诊所兽医努拉菲卡（Nurafiqah Ahmad）说，近期诊所每天接诊的疑似与烟霾相关的宠物病例，增加整整一倍。

她说：“虽然在户外饲养的宠物风险更高，但我们也观察到不少室内宠物同样出现呼吸道症状。最常见的疾病包括感冒、呼吸急促和哮喘，结膜炎和溃疡病例近期也日益普遍。”

她形容烟霾是“隐形威胁”，提醒宠物主人密切留意宠物是否有呼吸急促或不适的征兆。

另一名孙姓兽医提醒，哈巴狗（Pug）和扁脸波斯猫等短鼻品种宠物，面临更高的健康风险，因为它们的面部和鼻部结构导致呼吸效率较低。

他强调，将这类宠物留在室内时，必须确保空气流通，“最理想的是使用高效空气过滤设备（HEPA）。若宠物本就患有心脏或呼吸系统等基础疾病，一旦出现症状应立即送医治疗”。

雪兰莪防止虐待动物协会（SPCA Selangor）总经理谢凯文（Kelvin Cheah）也呼吁公众关注流浪动物在烟霾期间的处境。

他说：“在空气质量恶化的日子里，流浪动物往往无处可逃，只能被迫长期暴露在室外污染中。我们鼓励公众在安全和可行的情况下，为社区里的流浪动物提供干净的饮用水和避风遮雨的暂庇场所。”

烟霾造成马来西亚多地空气质量持续恶化。根据马国环境局的数据，截至星期天（10月18日）晚上，全国68个空气质量监测站中，有27个测得的空气污染指数（API）处于不健康水平。

柔佛州巴西古当指数达178点，为全国最高；哥打丁宜为176点，森美兰州汝来和芙蓉则分别为170点和168点。