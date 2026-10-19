泰国政府将严厉打击外国人规避土地持有禁令的行为，拟强制出售价值约140亿泰铢（约5亿3000万新元）的土地。

彭博社报道，泰国首相阿努廷星期一（10月19日）说，政府正针对外国人违法持有土地的行为，加大调查打击力度，并收紧对新购置房地产的审查。

泰国法律禁止外国人拥有土地，但一些人会利用泰国籍挂名代持人（nominees）来规避限制。随着主要旅游和商业中心接连曝出多起相关案件，这种做法正受到当局越来越严格的审视。

阿努廷说，已下令官员在12月之前加速调查高风险案件，并严格执法，强制要求非法持有的土地脱售。

泰国土地局局长颂猜（Somchai Leelanoy）说，当局目前锁定的目标，是涉嫌存在代持的约5467莱（约875公顷）土地。这大约相当于1225个标准足球场。

作为整顿行动的一部分，政府也正在收紧对买家的审查，设法阻止新的代持安排进入房地产体系。

颂猜介绍，个人购买价值超过200万泰铢的土地，或评估价值超过500万泰铢的房产，都将面临背景审查。

与外国人结婚的泰国公民在买地时，也必须证明购地资金完全属于泰籍配偶。至于购置房地产的公司，当局则会审查股东背景与资金来源，并要求企业根据泰国土地法提供相关证明文件。