（吉隆坡彭博电）受人工智能（AI）相关产品需求带动，马来西亚9月份出口额同比大增54.5％，高于市场预测的39.9％，也创下自2021年4月以来的最大单月增幅，对美出口甚至剧增近九成。

马国统计局星期一（10月19日）发文告指出，电气与电子产品出口强劲增长是推动整体出口上扬的核心引擎，相关产品9月份的出口额达450亿令吉（约140亿新元）。

在主要出口市场方面，马国9月份对美国出口额同比飙升89.9％，对中国出口额也增长22.1％。

彭博社分析，这一亮眼表现显示马国作为贸易导向型经济体，继续受惠于人工智能热潮。国际市场对相关电子产品的殷切需求，也为马国抵御全球局势动荡带来的冲击提供支撑。

马国同期的进口额同比也大增52.7％，高于彭博调查预测的39％。9月份贸易顺差录得337亿令吉，超过市场预测的316亿令吉。

根据统计局数据，马国第三季经济同比增长5.3％，出口额增长46％。今年首九个月，马国贸易总额同比增长30.1％，出口额则增加34％。

另外，马国9月消费者价格指数同比上涨1.8％，略低于彭博调查预测的1.9％。