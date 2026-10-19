（鹅唛综合讯）马来西亚东海岸铁路项目（简称东铁）截至今年10月的整体进度已达98.16％，车票预计11月中开售，并于12月中正式通车。

马来西亚衔接铁道公司（Malaysia Rail Link，简称MRL或马铁）首席执行员达维斯星期一（10月19日）在记者会上宣布，东铁将于11月初展开试运营，重点测试列车班次、车站管理及员工安全程序。最终通车日期仍须视相关安全要求及审批程序情况而定。

达维斯说，东铁自8月25日展开测试以来，已累计行驶超过5万公里，以确保整个系统安全及可靠运行。

东铁分为三段路线，全长523公里的雪兰莪州鹅唛至吉兰丹州哥打峇鲁路线，普通列车单程票价从125令吉（约39新元）起，快车从147令吉起。

鹅唛至登嘉楼州瓜拉登嘉楼路线长378公里，普通列车票价从95令吉起，快车从110令吉起。鹅唛至彭亨州关丹苏丹阿末沙城路线长209公里，票价分别从60令吉和68令吉起。反方向行程票价相同。

普通列车将在所有车站停靠，快车则只停靠鹅唛、苏丹阿末沙城、瓜拉登嘉楼和哥打峇鲁四个主要车站。列车将分为经济舱、高级经济舱和商务舱，沿线也将提供4G与5G手机网络服务及无线局域网络（WiFi）。

达维斯说，东铁采用动态票价机制，根据出行时间、需求及座位供应调整票价，并为儿童、长者及学生等特定群体提供票价优惠。

东铁通车初期将投入10列电动车组，最高时速可达160公里。列车每逢星期一至星期四每天开行12趟，即双向各六趟；星期五至日则增至每天16趟，双向各八趟。2027年全年预计将提供约220万个座位。

达维斯说，东铁初期载客率预计为60％，希望能进一步提高至90％。他说，公司希望通过客运和货运收入支付铁路营运成本，但由于项目投资庞大，单靠客运收入收回全部成本相当困难。

他强调，评估东铁成效不应只看财务回报，也应考量铁路沿线带动的经济活动及整体经济效益。

东铁全长665公里，是中国“一带一路”倡议在马国实施的最大基础设施项目，贯穿吉兰丹、登嘉楼、彭亨及雪兰莪，耗资超过500亿令吉。

东铁原定明年1月通车，马国交通部长陆兆福今年8月说，东铁已进入最后测试阶段，交通部检讨及简化部分检测程序，争取让东铁提前在今年12月投入运作。

东铁通车后，鹅唛至哥打峇鲁的车程预计将缩短至约四小时，较目前超过七小时的公路车程更为快捷。