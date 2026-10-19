一名分析卫星图像的监测人员星期一（10月19日）说，今年1月至9月底，印度尼西亚的林火和土地火灾已烧毁超过190万公顷土地。

法新社报道，森林砍伐监测网站Nusantara Atlas创办人加沃说，这一数字相当于伦敦面积的近12倍，但仍是保守估计，部分原因是烟霾影响了核实卫星图像。

印尼政府自宣布截至7月底已有20万2000公顷土地被烧毁后，尚未公布新的受灾面积数据。

加沃说，Nusantara Atlas目前探测到的烧毁面积为191万6588公顷，实际受灾范围可能更大。

“我们的烧毁面积估算较为保守，原因有两个。首先，我们不计入面积小于6.25公顷的单个过火……其次，我们优先保证避免误报。”

今年的估算还受到浓重烟霾影响，卫星图像有时会被遮蔽。

他说：“因此，公布的烧毁总面积低于实际受灾面积。”

尽管如此，Nusantara Atlas的数据显示，截至今年9月底，印尼的烧毁面积仍比2019年同期高出38%。

尽管缺乏2015年的数据，但加沃认为，今年的火灾情况可能与2015年一样严重。

他说：“我的直觉是，今年的情况可能同样糟糕。如果看热点数量，就会发现它仍在持续上升。”