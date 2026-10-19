监测机构：截至9月 印尼林火烧毁超190万公顷土地
10月18日，印尼警官与消防人员正在努力扑灭中加里曼丹省的一处棕榈油种植园内的野火。 （路透社）
一名分析卫星图像的监测人员星期一（10月19日）说，今年1月至9月底，印度尼西亚的林火和土地火灾已烧毁超过190万公顷土地。
法新社报道，森林砍伐监测网站Nusantara Atlas创办人加沃说，这一数字相当于伦敦面积的近12倍，但仍是保守估计，部分原因是烟霾影响了核实卫星图像。
印尼政府自宣布截至7月底已有20万2000公顷土地被烧毁后，尚未公布新的受灾面积数据。
加沃说，Nusantara Atlas目前探测到的烧毁面积为191万6588公顷，实际受灾范围可能更大。
“我们的烧毁面积估算较为保守，原因有两个。首先，我们不计入面积小于6.25公顷的单个过火……其次，我们优先保证避免误报。”
今年的估算还受到浓重烟霾影响，卫星图像有时会被遮蔽。
他说：“因此，公布的烧毁总面积低于实际受灾面积。”
尽管如此，Nusantara Atlas的数据显示，截至今年9月底，印尼的烧毁面积仍比2019年同期高出38%。
尽管缺乏2015年的数据，但加沃认为，今年的火灾情况可能与2015年一样严重。
他说：“我的直觉是，今年的情况可能同样糟糕。如果看热点数量，就会发现它仍在持续上升。”