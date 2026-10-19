（吉隆坡讯）马来西亚反对党国会议员旺赛夫促请联邦政府检讨是否有必要继续保留大型养猪场，并建议参考新加坡的做法，通过进口猪肉满足国内需求。

据《星洲日报》报道，旺赛夫星期一（10月19日）在国会下议院参与2027年财政预算案政策辩论时说，政府应从环境污染、人民福祉及产业发展等角度，全面检讨大型养猪场的必要性。

他认为，进口猪肉可能比当地生产的猪肉更便宜。“我个人认为，这项建议不算过分，尤其猪肉供应是可以通过进口获取的，就和新加坡一样。”

旺赛夫是国家宏愿党副主席兼槟城打昔汝莪区国会议员。他促请政府立即关闭打昔汝莪甘榜士拉末的养猪场，以解决当地长期存在的水源污染及恶臭问题。

他说，当地养猪场的污染问题已持续数十年，居民长期受恶臭及水源污染困扰，甚至因臭味过于浓烈，连举办宴会也成问题。“我的住家距离养猪场不远，只要一打开家门，就能闻到臭味。”

旺赛夫也建议政府仿效雪兰莪州逐步停止丹绒士拔养猪活动的做法，同时为受影响的业者提供转型援助。

今年1月，雪州丹绒士拔114个养猪场的执照届满后未获更新，引发风波。随着雪州苏丹沙拉弗丁表明不支持州内大型养猪活动，州政府之后宣布全面禁止州内养猪业。

旺赛夫强调，养猪场课题不应演变成种族或宗教问题。他说，政府在关闭养猪场的同时，也必须保障业者权益，避免他们在转型过程中失去生计。