（河内综合讯）越南政府拟议大幅修订住房法，全面禁止外国人购买包括独立式洋房、别墅及排屋在内的所有有地住宅，仅允许外籍人士购买高楼公寓，以遏制房地产投机风气和平抑飙升的房价。

据《日经亚洲》和《民族报》报道，拟议的新法案规定，外国人仅限购买高楼公寓，且单栋公寓楼中的外资持有比率上限维持在30%不变。外国买家的产权期限最长为50年，在特定条件下可申请延长最多50年。涉及国家安全与国防敏感区域的房产仍严禁外资购买。

房地产咨询公司Avison Young越南及柬埔寨首席执行官杰克逊（David Jackson）分析指出，新限制措施将直接冲击面向国际买家的奢华别墅及海滨度假房产。

更严格的限制可能会促使更多外国买家寻求代理人（nominees）、挂名公司或委托书等隐蔽手段代持房产，这不仅会降低市场的透明度，还会增加法律纠纷风险。

这是越南2014年开放外国人购买公寓及有地住宅以来，对外资房地产政策作出的重大转向。越共中央委员会今年7月通过一项决议，重申“土地归全民所有，国家代表所有者进行管理”的宪法原则，应明确禁止土地私有化，并规定严禁外国人以任何形式获取土地使用权的转让。

随着越南经济迅速扩张，当地房地产市场持续过热，房价已飙升至民众中位数收入的19倍以上，使得绝大多数普通家庭望房兴叹。

这项住房法修正案定于10月17日至11月20日国会开会期间提呈审议；若获得通过，将在2027年3月1日正式生效。