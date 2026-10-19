（曼谷/仰光讯）缅甸陷入长期内战，沦为廉价毒品制造温床，源源不断出口毒品，导致东亚与东南亚地区的冰毒查获量创下历史新高。

泰国朱拉隆功大学研究员萨亚莫尔告诉《日经亚洲》，泰国已成为合成毒品的最大市场，民众不仅可以轻易通过网购买到毒品，价格更暴跌至10年前的五分之一，引发严重的社会与公共安全危机。

联合国毒品和犯罪问题办公室的最新数据显示，东亚和东南亚地区2025年查获的冰毒数量达到创纪录的349吨，较2024年激增48%，是10年前查获量的五倍以上。截至2024年，这两个地区查获的冰毒总重量已接近全球总量的一半。

泰国去年查获的冰毒数量同比增长23%，马来西亚的查获量几乎增长了三倍，菲律宾翻了近两番，印度尼西亚也增长约80%。

地处缅甸、泰国和老挝交界处的金三角地区，一直是全球最大的鸦片和海洛因产地之一。自1990年代起，当地毒贩逐渐转向可在实验室大规模量产的冰毒。缅甸军方2021年夺取政权引发全国动荡后，毒品交易进一步扩张。

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缅甸各民族地方武装自2023年不断扩大控制区域以来，冰毒已成为他们筹集资金购买武器的财源。各武装组织与缅甸军方的交火，也削弱了执法部门打击这类非法活动的能力。

冰毒供应链覆盖整个亚洲。中国和印度是生产冰毒所需前体化学品的主要供应国。其中经由中国云南省瑞丽市等边境通道进入缅甸的路线被视为主要走私走廊。

尽管中国政府已收紧对前体化学品的出口管制，但这当中有许多物质可以由具有合法工业用途的两用化学品替代，这使得犯罪团伙仍能持续获得制毒原料。