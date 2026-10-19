为应对跨境烟霾问题，马来西亚提议建立亚细安合作机制，加强区域协调与集体行动。

马国首相安华星期一（10月19日）在脸书发文说，印度尼西亚林火引发的烟霾已影响马国人民的健康与生活，部分地区的学校也被迫关闭。

他指出，印尼政府已动员数以万计的人员，并出动空中设备扑灭林火，但受灾范围广，加上天气难以预测，灭火工作仍面临挑战。

安华认为，各国应本着邻国间互助的精神，以共同的决心和责任应对跨境挑战。“我们已提议在亚细安层面建立合作机制，加强区域协调、防灾准备及集体行动，共同应对跨境烟霾。”

他强调，马国愿意向印尼提供援助，并指真正的睦邻精神，就是在遇到困难时互相帮助，始终把区域人民的安全与福祉放在首位。

马国外交部长莫哈末哈山10月12日指出，亚细安虽已建立应对水灾和火山爆发等自然灾害的机制，但跨境烟霾问题尚未纳入其中。他透露，各国外长将在下个月的亚细安峰会前，讨论应对跨境烟霾的方案。

受访学者均支持亚细安建立烟霾应对机制。马国博特拉大学环境与职业健康系副教授哈莉扎接受《联合早报》访问时说，亚细安各国虽于2002年签署《跨境烟霾污染协定》，但由于各国利益、主权考量及执法力度不一，烟霾问题至今仍反复发生。

她认为，维护区域环境安全不能只靠政治意愿，还须明确划分责任、投入充足资源，并建立共同问责机制。

登嘉楼苏丹再纳阿比丁大学环境研究学者阿兹曼阿兹副教授认为，作为第一步，亚细安应在未来六个月内制定行动计划，设定明确的绩效目标、完善数据共享、协调防火措施，并建立各方共同议定的评估机制。

另一方面，安华星期一下午主持国家灾害管理委员会会议后在脸书说，会议讨论了改善国家烟霾行动计划的建议，包括完善学校停课指令，并由教育部提前部署，确保学校停课期间学生仍能继续学习。

由于烟霾情况未见改善，柔佛州政府星期天（18日）宣布，全州教育机构从星期一起关闭至星期五（23日）。

此前宣布停课的雪兰莪、吉隆坡、森美兰、马六甲、彭亨及槟城，学校已于星期一恢复上课，但暂停所有户外活动，并促请学生戴口罩。