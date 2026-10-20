马来西亚财政部说，政府并未就向亚洲航空提供财务援助达成任何协议或做出任何承诺，无论是通过担保、贷款或注入公共资金。

不过，财政部也说，政府正密切关注航空业的发展动态，包括中东局势、全球燃油价格及汇率波动对航空公司和航空连通性的影响。

据马来西亚《星报》报道，财政部星期一（10月19日）在国会以书面回答柔佛州亚依淡区国会议员魏家祥的提问时，做出上述说明。魏家祥询问联邦政府是否正考虑为这家私营航空集团提供担保、贷款或注入公款。

路透社此前引述三名知情人士报道，亚航创始人兼顾问东尼费南德斯9月28日那周在马国财政部与官员举行会谈，探讨由政府出面为它的融资行动提供担保。

财政部说，政府已留意到亚航面对的问题，包括公司在最新季度财报中公布的亏损，并强调亚航依然是马国航空生态系统的重要组成部分。亚航将亏损主要归咎于中东冲突局势导致航空燃油价格飙升。

财政部也指出，政府一如对待其他受危机影响的经济领域，会定期与航空业者接洽，并向行业代表、技术专家及其他相关方征询意见。

财政部也强调，任何领域的企业若向政府申请援助，当局都会根据现有法律和程序，以国家与公共利益、政府财政的可持续性以及保障公共资金为前提进行评估。

在马来西亚机场控股公司（Malaysia Airports Holdings）旗下机场于2025年录得的1亿零450万乘客人次中，亚航承载了约41%，并在国内航线客运量中占近60%。

其中，亚航在柔佛的客运量占70%、登嘉楼56%、浮罗交怡56%、亚罗士打49%，以及吉兰丹46%。此外，吉隆坡国际机场第二航站楼（KLIA2）有四分之三的乘客也是搭乘亚航。

沙巴和砂拉越的航空连通性在很大程度上也依赖亚航。若不包括短距起降机场，亚航在2025年分别承载了这两州总客运量的62%和70%。