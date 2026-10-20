（雅加达综合讯）印度尼西亚大范围林火与跨境烟霾灾情持续升级，总统普拉博沃正式批准接纳新加坡与马来西亚的灭火援助方案，相关细节正由印尼国家灾害管理局协调落实。

据安塔拉通讯社报道，印尼政治和安全事务统筹部长杜东星期一（10月19日）晚在总统府参加普拉博沃紧急召开的会议后说，印尼政府已对新加坡和马来西亚协助灭火的提议作出回应。“新加坡也将提供援助，相关事宜会由国家灾害管理局负责人沟通。”

普拉博沃在会议上说，外国提供援助表明，林火是各方的共同关切，不只是印尼一国的问题。“这是一个影响多方的环境问题。虽然火灾发生在印尼境内，但也波及邻国。他们希望协助我们，我们也欢迎这份支持。”

马来西亚准备派出52人和三架飞机参与灭火工作。杜东说，印尼政府已部署6万人和47架飞机，在全国多地扑灭林火。

林火产生的烟霾已飘到首都雅加达上空，普拉博沃星期一紧急召集多名内阁部长和安全官员到总统府开会，听取最新灾情汇报，并部署防火灭火指示。

印尼政府制裁涉引发林火企业

接纳外援的同时，印尼政府对涉嫌引发林火的32家企业实施严厉的行政制裁，包括暂停与撤销它们的经营执照，以及强制规定恢复生态。

印尼林业部林业执法总司长迪维星期一发声明说：“在这32家公司中，19家已被暂停经营许可，并须恢复9456.42公顷过火土地的森林生态系统。”

“另外八家实体须恢复2211.19公顷过火土地的生态，其余五家实体的许可则已被吊销。”

印尼林业部也在处理与林火有关的刑事案件，涉及包括个人和企业在内的125个实体，其中12名个人及一家企业已被正式列为犯罪嫌疑人。

迪维说，印尼当局正在整理调查结果和证据，以确定真实责任人及幕后受益方，并考虑向涉案企业索取森林破坏造成的损失。

印尼称外国实体涉及林火

据时代网（Tempo）和《雅加达环球报》报道，印尼警察总长苏尤迪称，印尼部分地区发生的林火有外国企业和投资者涉及其中。据印尼警方刑事调查局统计，目前有98起涉及企业的林火案件。

苏尤迪星期一说：“我们正在审查的98起案件中，有迹象显示可能涉及外国实体。我们仍在厘清哪些涉及外资，哪些没有。”

苏尤迪拒绝进一步透露涉案的企业和投资者来自哪些国家，答询时只说：“是的，包括邻国。”

印尼邻国新加坡和马来西亚都有企业被指直接或间接涉及印尼的林火。新加坡国家环境局至今已向十家涉及林火的公司发出预防措施通知书，其中至少四家是亚洲纸浆纸品公司的木材供应商。亚洲纸浆纸品公司总部设在雅加达，在新加坡也有注册公司，经营纸张相关业务。

马国种植业巨头SD牙直利的印尼子公司也被指涉嫌引发林火。SD牙直利星期二（20日）否认指控，并强调最新实地视察显示，他们在印尼的所有园区均未发生火灾。公司也强调自1985年以来，便在所有营运区域落实“零焚烧”政策，坚持“无毁林、无泥炭地开发及无剥削”的承诺。