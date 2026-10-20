（吉隆坡综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华指出，政府尚未同意或承诺向廉价航空公司亚洲航空集团提供任何形式的财务援助，但会持续密切关注事态发展。

安华星期一（10月19日）以书面方式答复马华亚依淡区国会议员魏家祥的提问时说，政府知悉航空燃油价格飙涨，导致亚航（AirAsia）蒙受巨额亏损，但目前未承诺提供任何财务援助，包括政府担保、贷款或注入公共资金。

安华指出，任何领域的企业若申请援助，政府都会权衡国家及人民利益、政府财政可持续性以及保护公共资金的需要等因素，并遵循法律与程序审慎考虑。

他说，政府将继续定期与航空业者展开交流，了解中东危机对航空业的影响。

谈及亚航对马国航空业的贡献，安华指出，亚航是马国航空生态系统的重要组成部分。去年全马机场乘客量1亿零450万人次，41%由亚航承载；内陆航线方面，亚航乘客占比更是逼近60%。

其中，亚航分别承载沙巴和砂拉越总乘客量的62%和70%。

亚航股价再跌5.5% 2022年11月以来新低

安华发表声明后，亚航股价星期二（10月20日）一度下跌5.5%，触及2022年11月以来的盘中新低，跌至近四年来的最低水平。亚航股价今年已累计下跌约75%，是彭博全球航空指数中表现最差的股票。

路透社本月引述消息称，亚航正与政府磋商寻求资金支持。然而，亚航集团联合创办人兼顾问东尼费南德斯反驳公司需要政府纾困的说法，并指出双方的讨论重点在于机场收费和燃油等航空相关成本，而非财务援助。