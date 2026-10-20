泰柬边境冲突持续冲击两国经贸往来，今年首九个月柬埔寨与泰国的双边贸易额同比下降近三成，与新加坡的贸易额却激增逾一倍。按照目前趋势，新加坡有望超越泰国，成为柬埔寨第五大贸易伙伴。

据柬埔寨《高棉时报》报道，柬埔寨海关与消费税总署最新数据显示，今年1月至9月，柬泰双边贸易额同比下降28.5%，从去年同期的29亿1000万美元（约37亿2000万新元）减至20亿8000万美元。

同期，柬埔寨与新加坡的贸易额则同比增长137.4%，达到17亿4000万美元，与泰国的差距缩小至3亿4000万美元。

自去年12月泰柬边境冲突升级以来，两国贸易持续受挫。柬泰贸易额今年1月同比下跌43.5%，跌幅随后逐步收窄，至9月累计跌幅为28.5%。

相比之下，柬埔寨与新加坡的贸易额今年首几个月快速增长，1月同比增幅达224%，5月进一步升至242.2%。尽管截至9月的累计增幅放缓至137.4%，贸易总额仍持续上升。

柬新贸易增长主要由柬埔寨进口推动。首九个月，柬埔寨从新加坡进口额同比增长143.4%，达到16亿7000万美元；对新加坡出口则增长47.6%，至6813万美元。

由于进口远超出口，柬埔寨对新加坡的贸易逆差从去年同期的约6亿4080万美元，扩大至约16亿美元。

另一方面，柬埔寨从泰国进口额同比下降33.9%，至15亿4000万美元；对泰国出口也下跌6.5%，至约5亿3874万美元。

柬埔寨对泰国的贸易逆差因此从去年同期的17亿6000万美元，收窄至约10亿美元。