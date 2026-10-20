（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，他已指示总检察长牵头成立特别委员会，彻查引发广泛关注的“企业黑手党”及相关企业犯罪指控。他限令委员会在三个月内完成调查和公开调查结果。

安华星期二（10月20日）在国会答复议员提问时说，政府将在委员会提交完整报告后，向公众公开调查结果，绝不包庇任何不法行为。

这个委员会成员涵盖反贪污委员会、警方、证券监督委员会、内陆税收局、反洗钱执法部门、国家银行（即央行）及其他相关机构。

今年2月，彭博社报道揭露马国的所谓“企业黑手党”丑闻，指一群商人涉嫌与反贪会官员勾结，通过恐吓手段迫使企业高管下台。反贪会否认相关指控。

除了成立特别委员会，安华政府也在拟订《国有企业法案》，以加强政府旗下机构的监管、治理和财务管理。政府争取在今年内提呈国会。

安华说，这项法案旨在确保国有机构受到更严格的监管，避免因管理不当或违规行为造成庞大财务损失。

安华回应有关执法行动成果的提问时说，从2022年至今年9月，当局已就企业犯罪相关案件冻结总额43亿令吉（约13亿新元）的资产，扣押超过10亿令吉资产和现金，并发出总额11亿令吉的罚款，全力打击洗黑钱和涉及商业活动的滥权行为。

另外，始于2018年的反洗黑钱“维京行动”（Op Viking）至今已调查70人，扣押大批资产，包括房产、汽车、股票账户及银行账户等。

证券监督委员会同样加强对企业及资本市场违法行为的执法力度，自2023年以来已对50人展开239项刑事提控。

此外，反贪会通过国家银行及其他相关机构，追回总值375亿3000万令吉的资产，其中280亿令吉用于偿还一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的债务。

安华指出，这些成果反映政府打击企业和商界滥权、舞弊和违法行为的承诺与决心。

安华强调公正党党员涉案同样不包庇

针对近期有部长涉嫌收受约950万令吉贿赂的传闻，安华驳斥称，相关指控是缺乏证据支持的政治言论，且由于案件已进入司法程序，一切应依法处理。

安华也是执政联盟成员人民公正党主席。他强调，贪污舞弊并非个别政党的问题，即使案件涉及公正党党员，他也绝不包庇，也不会动用职权干预调查，包括他的前政治秘书三苏依斯干达的贪腐案。

三苏依斯干达去年底因受贿被捕，他不认罪，案件仍在调查中。