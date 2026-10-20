（曼谷综合讯）泰国旅游与体育部长素拉沙在回应中国驻泰国大使馆发出的旅游安全预警时说，泰国政府高度重视游客安全，并澄清“普通游客不会在泰国被强行塞入车辆或押送至边境”，涉事者多是在出境前已被骗。

中国驻泰国大使馆日前在官网发布旅游安全预警指出，近期泰国发生多起中国公民入境后失踪失联、遭非法拘禁并被诱骗转运至泰缅边境的案件。

使馆呼吁赴泰国旅游的中国公民提高安全防范意识，勿轻信所谓“轻松赚钱”“高薪就业”等高薪招聘陷阱，并在出行时选择正规交通工具和合法运营服务，谨慎接受陌生人甚至是熟人的免费顺风车，审慎评估前往泰缅边境及其他偏远地区的必要性。

素拉沙星期二（10月20日）参加内阁会议前接受媒体访问时说，泰国理解中国大使馆对中国公民安全的关切，强调泰国绝对不允许自身成为跨国犯罪的中转站。

他指出，赴泰国观光的普通游客不可能在街头随意被人强行绑上双手双腿押上车送往边境。“如果游客是真诚来泰国旅游，无意前往其他国家，这种事情不太可能发生。”

素拉沙解释，许多涉案人员往往在原籍国就已经与犯罪团伙建立联系，被高薪或虚假项目诱骗出境。他也说，这类安全问题似乎“只出现在中国游客”，来自其他国家的游客没有遭遇类似情况，这印证了相关人员是遭到针对性的诱骗。

他强调，泰国警方、旅游警察和移民局等部门将采取更严格的安保措施，并与中国官方保持密切沟通与信息共享。