（雅加达综合讯）印度尼西亚总统普拉博沃星期二（10月20日）迎来执政两周年纪念日，但多份最新民调显示他的民望已跌至就任以来的新低，全国多地更是爆发抗议示威集会。

法新社报道，学生团体与人权组织在首都雅加达、爪哇岛的万隆与日惹、苏门答腊的北干巴鲁以及南苏拉威西省的望加锡等城市同时走上街头，抗议政府在应对林火和贪腐问题上的无能与迟缓。

在雅加达抗议现场，示威者高举“如果我们要被烧死，你们就跟着一起陪葬”“我有呼吸的权利，立即灭火”等标语。

绿色和平印尼分会的活动分子攀上雅加达市中心的迎宾纪念碑，悬挂写有“应对气候危机，降低生活费”的巨型横幅，以示抗议。

据印尼时代网（Tempo）报道，日惹的印尼伊斯兰大学直接停课，大学鼓励教员和学生一起上“街头民主课”。副校长努尔吉哈德说：“此举旨在为学生提供在课堂之外表达自我和学习的空间，其中之一就是参与和平行动。”

雅加达当局对抗议集会严阵以待。警方在雅加达部署了9500多名安保人员戒备，以防示威演变为暴力冲突。

雅加达特区首长普拉莫诺呼吁示威者以和平方式抗议，并维护公共秩序。

政治考量主导内阁任命 普拉博沃面临危机

据《雅加达环球报》报道，印尼智库Trias Politika Strategis星期二发布的最新民调结果显示，高达66%的受访专业人士将普拉博沃政府的总体施政绩效评为“差”或“极差”。

智库执行董事阿贡（Agung Baskoro）在发布会上指出，专业人士的强烈不满，主要源于国家预算案中的关键宏观经济假设与实际经济状况严重脱节，例如政府在预算中将美元对印尼盾的汇率设为1万7600印尼盾，但现实中汇率已跌破1万8000印尼盾。

这项民调访问了100名来自新闻界、商业界、学术界、非政府组织、政治与经济分析领域以及宗教与社区领袖等不同背景的精英及专业人士。

另外，赛夫·穆查尼研究咨询公司10月16日发布的一项调查结果显示，普拉博沃的支持率进一步降至44.5%，远低于去年11月的81.2%。同时，对其施政不满的受访者比率从16%升至53.4%。

印尼战略与国际研究中心研究员尼基接受《雅加达邮报》访问时指出，尽管普拉博沃获得执政联盟坚定支持，但他执政第二年并未在治理层面取得显著进展。政治考量主导了内阁人事任命，公众批评政府的空间也不断缩小。

阿贡强调，普拉博沃政府在剩余的三年任期仍有相当大的空间来改善绩效。他建议政府改善公共沟通、积极应对经济挑战，并持之以恒地执行反贪法律。