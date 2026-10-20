（河内路透电）越南标志性树木黑板树（blackboard tree）开花期会散发浓烈甜香味，但许多居民不堪其扰，甚至出现偏头痛等不适。河内市政府近日启动为期五天的黑板树修剪计划，剪除全市约7%黑板树的花枝，也考虑移植部分树木，希望解决其浓烈气味对居民的干扰。

黑板树又称糖胶树，可长至60米高，19世纪末法国殖民统治时期引进河内，此后一直栽种在当地林荫大道两旁，后来扩大到整个首都。据河内市政府统计，目前全市约有1万4400棵黑板树。

每年9月至10月的黄昏时分，黑板树盛开的花朵会散发浓烈的甜香气味。长久以来，这种独特的香气被视为河内秋天到来的象征，并出现在数十年来广为流传的歌曲与诗篇之中。

然而，对于拥有近900万人口的河内而言，过于密集的黑板树香气成了不少人的负担。43岁居民阮夏龙说：“我实在受不了这个味道。”

他透露，由于浓烈的香气常引发偏头痛，他被迫停止夜跑的习惯。

面对持续多年的居民投诉，河内市当局展开迄今规模最大的专项修剪行动，在为期五天的集中清理中，对全市约7%或近1000棵的黑板树进行修剪和去花处理。此外，当局也计划将黑板树从种植最密集的街道迁走。此举将改变河内的城市景观。

不过，修剪行动也引发部分市民的不舍。37岁的阮秋庄说：“我特别喜欢黑板树的香气，越浓越喜欢。我们家在这里住了30多年，大家都喜欢这种香气。看到市政府修剪这些树，我感到非常难过。”

对于黑板树香气是否危害健康的疑虑，越南民族医药研究中心（Ethnomedicine Research Centre）负责人陈公庆说：“这种气味没有毒。”

路透社采访的另三名越南科学家也持相同看法。不过，由于黑板树花粉可能引发过敏反应，因此科学家建议在人口密集区限制其种植密度。