马来西亚森美兰州宫廷风波持续延烧，四大酋长、淡边东姑勿刹，以及他们拥立的森州最高统治者纳扎鲁丁发联合声明，宣称森州最高统治者慕力兹已于9月15日不再具备统治者职能及权力。

《星洲日报》报道，纳扎鲁丁以森州新任最高统治者（又称严端）名义，与四大酋长及淡边东姑勿刹星期二（10月20日）发文告，坚称森州王位及传统习俗争议已圆满解决。

声明指出，由于慕力兹已自9月15日起无权继续行使最高统治者的职能及权力，因此他于9月24日撤销10名森州行政议员的职责属于违宪且无效，10名行政议员获准继续履职。

声明称，慕力兹的退位宣告是依据1959年《森美兰州宪法》第10（2）条文作出的，并已在州务大臣依斯迈拉欣于9月15日主持的州行政会议上通过，州政府也于9月21日通过州务大臣的正式信函，将有关事项通知马来统治者理事会。

声明指出，森州王位归属是四大酋长根据传统习俗及《1959年森美兰州宪法》所享有的权力，联邦政府及其他部门、机构均不具备相关管辖权，并要求州政府行政体系遵守有关决定。

文告进一步强调，州政府行政机构如常运作，鉴于传统习俗、州宪法及州政府立场均已明确，州务大臣已没必要再为州政府行政事务觐见慕力兹，同时促请州务大臣不畏惧任何一方压力，继续履行职责。

文告最后呼吁森州人民保持冷静、谨慎发言，不要传播未经证实的消息，也不要受到分裂社会的言论影响，并强调王位及传统习俗争议已解决，不应继续被炒作，以免影响州政府运作及人民福祉。