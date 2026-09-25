马来西亚首相安华说，由于导航应用程序Waze受以色列政府法律约束，其使用可能对人民的信息安全及行踪数据构成风险，因此政府建议民众使用由大马大道局开发的本土应用程序“TuJu”，作为道路导航需求的替代选择。

根据《光华日报》报道，安华星期二（10月20日）在脸书贴文指出，他当天主持了2026年国家网络安全委员会第三次会议，会议旨在探讨网络威胁的最新发展，并加强国家的数字化准备与主权。

他说：“会议也讨论了《2024年网络安全法令》的实施、MyDigital ID的安全、通过后量子密码学为应对量子电脑威胁做好准备、以自主人工智能为基础的新威胁，以及国家关键信息基础设施的保护。

“我们决不能在人民的数据与身份安全问题上妥协。因此，政府正在加强以大马卡作为实体凭证、MyDigital ID用于数字交易的综合身份生态系统，并通过后量子密码学等网络安全机构加强网络安全防护，包括应对未来威胁的准备工作。”

安华强调，这项努力至关重要，以确保公共服务数字化在继续惠及人民的同时，不会忽视国家的安全、信任及主权。