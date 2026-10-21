随着烟霾笼罩马来西亚，不少游客开始重新考虑是否前往当地旅游。烟霾不仅扰乱航班、遮蔽当地著名景点，也威胁着对东南亚各国经济至关重要的旅游业。

彭博社报道，澳大利亚游客凯西·汉密尔顿遗憾地说：“我本想拍些双峰塔、默迪卡118大楼以及其他景点的照片，但烟霾遮蔽了景色，根本拍不出好照片。”她也说，受印度尼西亚野火产生的烟雾影响，吉隆坡空气污浊，让她感到呼吸困难。

旅游业者说，今年同期的预订量有所减少，甚至出现取消订单的情况。

根据空气质量监测公司IQAir的实时排名，吉隆坡、新加坡和雅加达星期二均跻身全球污染最严重的10个主要城市之列。马来西亚部分地区的学校因空气质量恶化而停课。

马国入境旅游协会会长梁伟虹说，入境旅游业者反映，11月有许多取消订单，团体旅游预订量也有所减少，海外旅行社不断询问当地空气质量的最新情况。

旅游业放缓之际，马国正力争今年吸引4700万人次的游客。马国旅游局数据显示，今年前八个月，马国接待的国际游客达到2880万人次。

梁伟虹说：“旅游业的收入损失可能高达数百万令吉。”

马国统计局数据显示，去年国际游客在当地消费1248亿令吉（约391亿新元），高于国内游客的1121亿令吉。