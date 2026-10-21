马来西亚警方与新加坡警察部队展开联合行动，打击跨境犯罪活动，共逮捕30名嫌犯。

《星报》报道，马国武吉阿曼警察总部刑事调查局总监库马尔说，这项行动于星期二（10月20日）展开，旨在打击以新加坡客户为目标的跨境犯罪集团。

他说：“执法人员同时突击吉隆坡和柔佛州多个住宅单位，重点搜查新加坡警方通缉名单上的人员。”

首轮突击行动共逮捕九名嫌犯，其中包括一名马来西亚人和一名新加坡人。经检查发现，这八名外籍嫌犯均已在马国逾期逗留。

库马尔说：“在同一场行动中，执法人员还逮捕了21名外国人，包括五名男子和16名女子，年龄介于19岁至41岁。他们涉嫌推广和经营网上卖淫服务。”

他说，根据初步检查，被捕者包括17名中国公民、三名越南公民和一名老挝公民。

警方也起获多种电子设备，相信这些设备曾被用于从事网上卖淫活动。

库马尔补充说，调查显示，这个团伙自2024年以来一直在新加坡经营卖淫网络，并以马来西亚作为行动基地。

他说：“这个团伙利用马来西亚作为运营基地，以躲避执法。”

库马尔强调，警方将继续打击跨境卖淫活动，并称这类犯罪会对经济稳定造成负面影响，也有损社会秩序。