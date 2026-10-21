缅甸军政府领导人、现任总统敏昂莱在首都内比都会见日本慈善家笹川阳平。

路透社报道，缅甸官方《缅甸环球新光报》星期三（10月21日）报道，笹川阳平星期二（20日）与敏昂莱会面。笹川是日本财团名誉会长，同时担任日本政府缅甸民族和解事务特使。

报道说，双方讨论了笹川为缅甸国内和平进程提供帮助的计划，以及日本财团支持缅甸人力资源发展的事宜。

2021年，敏昂莱领导军方发动政变，推翻翁山淑枝领导的民选政府，缅甸自此陷入动荡，并爆发内战。战争已造成超过10万人死亡，逾350万人流离失所。

日本外务省尚未立即回应相关置评请求。笹川长期参与缅甸军方与反对军方的武装组织之间的调解工作。

日本财团资料显示，笹川曾于2022年协助促成缅甸军方与若开军达成停火协议。不过，这项停火协议后来破裂，双方再度爆发冲突。

美国已开始恢复与缅甸的接触，两国本月在东京举行会谈。

此外，日本驻缅甸临时代办10月会见了缅甸外长，这是双方已知的首次公开接触。此前，日本执政党议员渡边博道9月曾到访内比都。